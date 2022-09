Pogačar koerst zaterdag al in Italië en is duidelijk over ambities voor Lombardije: "Zege van vorig jaar herhalen"

De eendagskoersen in Italië zeggen Tadej Pogačar wel wat en dan zeker de Ronde van Lombardije, die hij vorig jaar wist te winnen.

Pogačar is dus nog niet uitgeblust dit najaar. Zaterdag staat de Sloveen aan de start van de Giro dell'Emilia en begint zijn voorbereiding voor de Ronde van Lombardije. "Vorig jaar was het de eerste keer dat ik dit blok van Italiaanse koersen deed. Het is iets waar ik echt van genoten heb. In Lombardije winnen was het perfecte einde van het seizoen. We zijn gemotiveerd om terug te gaan en dat te herhalen."

NA HET WK RUSTIG AAN GEDAAN

Klare taal. Eerst dus wel de Giro dell'Emilia rijden. "De Giro dell'Emilia bestaat uit een harde omloop en het is leuk voor de fans om te zien. Ik heb het rustig aan gedaan sinds mijn terugkeer uit Australië. We zullen dus zien hoe de vorm is zaterdag."

Hoe dan ook ligt de nadruk in dit najaar voor hem wel op Lombardije. "Ik kijk uit naar een goede opbouw naar de Ronde van Lombardije. Dat gaat zeker een speciale koers zijn om het jaar mee af te sluiten." Zijn ploegmaats in de Giro dell'Emilia zijn Bennett, Covi, Formolo, Hirschi, Majka en Ulissi.