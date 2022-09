AG2R Citroën sterk Belgisch getint in de Famenne Ardenne Classic: "De koers ligt ons"

Zondag is het de Famenne Ardenne Classic. AG2R Citroën trekt met 5 Belgen naar Marche-en-Famenne.

AG2R Citroën staat met Oliver Naesen, Lawrence Naesen, Greg Van Avermaet, Stan Dewulf en Ghijs Van Hoecke aan de start van de Famenne Ardenne Classic. Ook zitten er nog 2 Fransen in de selectie: Pierre Ghauterat en Anthony Jullien.

Oliver Naesen maakt zijn debuut in de Famenne Ardenne Classic: "In het verleden heb ik die koers wel al op tv gezien en het is echt een wedstrijd die ons ligt. We zullen onze sterkte goed gebruiken om het verschil te maken."

Een paar weken geleden moest Naesen nog forfait geven voor de GP de Wallonie door ziekte: "Maar nu voel ik me terug goed. Ik zit terug op een goed niveau."