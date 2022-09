Laurens De Plus met een sterke INEOS-selectie naar de Ronde van Emilia

Voor de Ronde van Emilia pakt INEOS Grenadiers uit met een stevige selectie. Jhonatan Narvaez is de kopman, maar er zijn ook nog Adam Yates, Carlos Rodriguez (7e in de Vuelta) en Daniel Felipe Martinez (won recent nog de Coppa Sabatini).

Ook Laurens De Plus zit in de selectie van INEOS. Recent reed hij nog de Ronde van Toscane en de Coppa Sabatini, maar hij reed die nooit uit.

October begins with #GirodellEmilia 🙌



Here's how we'll line up tomorrow, including a Grenadiers debut for @leohayter 🤝



Looking forward to this one! pic.twitter.com/1OBWERIw3d