Personeelswijzigingen, contract voor Gilbert en inzetten op jong talent: Lotto ging onder Lelangue door woelige periode

Lelangue kan stellen dat de toekomst gegarandeerd is, maar onder hem ging Lotto door een woelige periode. Een blik op de passage van de manager die voor een stijlbreuk zorgde.

Lotto was ooit de ploeg van de rustige standvastigheid. De Nationale Loterij jarenlang als trouwe hoofdsponsor, Herman Frison en Marc Sergeant als stille maar drijvende krachten. Na de komst van Lelangue werden ze naar de achtergrond begeleid en ze zouden uiteindelijk het team verlaten. Nu, een frisse wind was op zich wel welkom. In een snel evoluerende sport is het ook belangrijk om 'mee te zijn'.

VEEL VERLOOP

Bovendien stelde Lotto het al jaren zonder grote klassieke zege. Toch is het zonde om zulke mensen met vakkennis kwijt te spelen. Het is kenmerkend aan de periode Lelangue: veel verloop van mensen. De redenen voor het vertrek van een pak medewerkers zijn uiteenlopend. Dat er onvrede was bij sommigen, is echter een vaststaand feit.

Ook in de sportieve staf waren er enkele opvallende wijzigingen. Sergeant en Frison werden al aangehaald, maar er was ook het vertrek van Kevin De Weert nadat die Victor Campenaerts mee naar het werelduurrecord had geloodst. De Weert werd eerder al geschorst voor een rel in de Vuelta. Even deed Boonen dienst als adviseur, maar dat verhaal doofde snel uit.

DEAL MET DSTNY

Aan het einde van 2020 kreeg ploegleider Frederik Willems dan weer te horen dat hij mocht vertrekken.Twee jaar later neemt Valerie D'Haeze, aanzien als een belangrijke figuur binnen het reilen en zeilen van de ploeg, ontslag. Zoals het met mensen ging, zo ging het ook met bepaalde deals. Wél realiseerde Lelangue een overeenkomst met Dstny, wat het voortbestaan van de ploeg garandeert.

Hoe verging het dan sportief? Het eerste jaar onder Lelangue was zeker behoorlijk, in grote mate te danken aan Ewan. Er werden echter enkele opmerkelijke keuzes gemaakt. Er werd afscheid genomen van Campenaerts na zijn werelduurrecord wegens budgettaire redenen. Dat budget ging immers naar anciens Philippe Gilbert en John Degenkolb.

Dat Gilbert nog een contract voor drie jaar krijgt, doet velen de wenkbrauwen fronsen. Het worden twee mislukte transfers. Gilbert en Degenkolb zijn kampioenen die niet meer het niveau van weleer halen. Met de financiële kant van de situatie die in het oog gehouden moet worden en de resultaten die grotendeels uitblijven - met uitzondering van Ewan - verandert Lelangue vervolgens het geweer van schouders.

ANDERE TRANSFERPOLITIEK

Een switch in de transferpolitiek: Lotto zet voortaan in op jong talent en laat heel wat neoprofs debuteren. In 2020 en 2021 heeft dat nog niet meteen rendement. Wél in 2022, met de doorbraak van spurtbom Arnaud De Lie. Met hem heeft Lotto goud in handen. De terugkeer van Campenaerts zorgt ook voor een zekere schwung in het begin van 2022.

Het is echter allemaal niet voldoende om de ploeg in de WorldTour te houden. Een heel jaar door hangt een eventuele degradatie als een Zwaard van Damocles boven het hoofd van Lotto. Het behoud zal te hoog gegrepen zijn. Dat is een stevige smet op de nalatenschap van Lelangue, die weliswaar ook enkele verdiensten heeft, maar onder wie het vooral nooit rustig was.