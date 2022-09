Sprinter verlengt met 2 jaar bij Bahrain-Victorious

Phil Bauhaus heeft zijn contract bij Bahrain-Victorious met 2 jaar verlengd.

In 2019 kwam Phil Bauhaus bij Bahrain-Victorious terecht. In 2022 verlengde hij zijn contract met 2 jaar. Ervoor reed hij 2 seizoenen voor Sunweb.

Dit jaar won Bauhaus een rit in de Ronde van Polen en de Tirreno-Adriatico. Ook sprintte hij naar enkele ereplaatsen in de Giro en Ronde van Catalonië. Voordien won hij eerder al een rit in Polen en ook een rit in de Dauphiné.