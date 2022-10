Intermarché-Wanty-Gobert vervangt op het laatste moment Quinten Hermans in de selectie van de Ronde van Emilia

Intermarché-Wanty-Gobert heeft op het laatste moment Quinten Hermans vervangen voor de Ronde van Emilia. Lorenzo Rota is zijn vervanger.

Quinten Hermans was de kopman binnen de selectie van Intermarché-Wanty-Gobert voor de Ronde van Emilia, maar in laatste instantie rijdt hij niet.

Lorenzo Rota is de vervanger van Hermans. Wat de reden is, is niet bekend.

De andere renners in de selectie voor Intermarché-Wanty-Gobert zijn Jan Bakelants, Kobe Goossens, Laurens Huys, Simone Petilli, Domenico Pozzovivo en Rein Taaramäe.