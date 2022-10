Lucinda Brand wint spannende Exact Cross in Meulebeke voor twee landgenotes

In de derde manche van de Exact Cross in Meulebeke heeft Lucinda Brand haar eerste overwinning van het seizoen behaald.

Op het parcours van het Belgisch kampioenschap van vorig jaar, dat helemaal hertekend was, ontstond er meteen een kopgroep van zo’n zes rensters met Alvarado, Van Empel, Brand, Van Alphen, Van der Heijden en uiteindelijk ook Betsema.

Lucinda Brand en Fem van Empel gingen er alleen van door, alleen Denise Betsema kon nog wat volgen. Na een moeilijke passage in de zandbak van Brand sloeg Van Empel een kloofje. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde had Van Empel nog 11 seconden voorsprong, maar Brand keerde nog terug.

Van Empel liet Brand ook wat terug keren om op het lange rechte stuk wind tegen in het wiel van Brand te kunnen zitten. De laatste ronde was er een op het scherpst van de snee waarbij ook Betsema nog een eens terug keerde. Brand begon de sprint op kop en Van Empel en Betsema kwamen er niet meer over.

Het is voor Lucinda Brand de eerste overwinning van het seizoen. Norbert-Riberolle werd vijfde, Sanne Cant was eerder deze week ziek en werd vijftiende op meer dan drie minuten.