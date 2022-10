Nairo Quintana verlaat ondanks contractverlenging Arkéa-Samsic

Nairo Quintana heeft aangekondigd dat hij na dit seizoen Arkéa-Samsic verlaat. Nochtans was er in augustus nog een contractverlenging, maar dat bleek een mondeling akkoord te zijn.

In de Tour reed Nairo Quintana naar een 6e plaats, maar een paar weken later werd hij uit de uitslag geschrapt nadat hij betrapt werd op tramadol. Enkele dagen ervoor had hij nog zijn contract verlengd.

Die contractverlenging bleek een mondeling akkoord en Quintana kondigde op Instagram aan dat hij Arkéa-Samsic zal verlaten na dit seizoen.

"Ik wil de ploeg voor de afgelopen 3 seizoen bedanken. Ik kon al mijn kennis en ervaring delen met de rest van de ploeg. Daarnaast hebben ik ook punten kunnen sprokkelen om de WorldTour te halen. Maar ik zal volgend seizoen niet meer voor Arkéa-Samsic rijden, ondanks dat bericht midden augustus. Binnenkort zal ik meer laten weten over mijn toekomst", aldus Quintana in een videoboodschap.