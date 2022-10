Ambitieus Nokere Koerse wil de stap naar de WorldTour zetten

Nokere Koerse hoort sinds dit jaar tot de ProSeries, maar ze dromen van meer. Ze willen met de vrouwenwedstrijd tot de WorldTour behoren.

“Nadat we vorig jaar als eerste organisatie uitpakten met gelijk prijzengeld voor mannen en vrouwen, hebben we bewezen hoe sterk we geloven in onze vrouwenwedstrijd", vertelde voorzitter Robrecht Bothuyne in een persbericht van de organisatie van Nokere Koerse. "En we zullen in die koers blijven investeren. We hopen dat de UCI ons op termijn de kans geeft om naar het hoogste niveau door te stoten, want we hebben de ambitie om de stap naar de WorldTour te zetten."

In 2022 won Lorena Wiebes Nokere Koerse bij de vrouwen. Zij won voor Lotte Kopecky en Marta Bastianelli. Volgend seizoen zal op 15 maart een nieuwe editie doorgaan. Ook de mannen zullen op die dag op Nokereberg aankomen. Dit jaar won Tim Merlier.