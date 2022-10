Geen ernstige blessures voor Arnaud De Lie na valpartij: "Zou Binche-Chimay-Binche moeten kunnen rijden"

Bij Lotto Soudal zetten ze uiteraard alles op alles om Arnaud De Lie uit te spelen in deze eendagskoers. De sprinter kwam echter ten val in de laatste kilometer. Weg kans op overwinning dus, maar vooral was het achteraf de schade opmeten.

"Ondanks dat hij enkele schaafwonden heeft, lijkt het er op het eerste zicht op dat Arnaud De Lie geen ernstige blessures heeft opgelopen", meldde Lotto Soudal al snel op zijn Twitterpagina. Dat bevestigde De Lie zelf later ook in een eerste reactie.

