CEO van Nationale Loterij laat zich uit over transferpolitiek, Lelangue en nakende degradatie: "Verkeerde strategie"

Ook bij de Nationale Loterij zien ze hoe Lotto Soudal op een nakende degradatie afstevent en Lelangue andere oorden opzoekt. Jannie Haek, de CEO van de Nationale Loterij, is dieper ingegaan op verschillende thema's.

Dat deed Haek in de podcast De Tribune. Hij kaartte onder andere de keuze van destijds aan om Philippe Gilbert en John Degenkolb in huis te halen. "Het was een strategie, maar achteraf bekeken de verkeerde. We hebben toen in ervaren rotten zoals Gilbert en Degenkolb geïnvesteerd, maar net zij zijn door het ijs gezakt."

In de staf van Lotto Soudal gaat wel één en ander veranderen, nu John Lelangue gaat vertrekken. "De druk en kritiek van buitenaf stapelde zich op. Het werd voor hem als general manager haast onmogelijk om zijn job naar behoren uit te voeren. Ik heb hem toen uitgenodigd voor een gesprek. Na anderhalve zin zei hij: ik stop ermee. We kwamen nadien ook samen tot dezelfde conclusie."

Lelangue heeft gedaan wat er van hem verwacht werd

Het was dus niet zo dat Lelangue absoluut moest vertrekken. "Lelangue heeft gedaan wat er van hem verwacht werd. Hij had altijd oog voor de duurzaamheid van ons team, zorgde ervoor dat we logistiek stappen hebben gezet én maakte zijn belofte waar: jonge gasten vinden die de toekomst van de ploeg zullen maken."

Hij is er dan weer niet in geslaagd om Lotto te behoeden voor degradatie. "Ik vind dat een rare en overroepen stelling. Het is niet dat je zoals in het voetbal in de tweede klasse tuimelt. Ja, we blijven liever in de WorldTour, maar is het een ramp om bovenaan te staan bij de procontinentale teams? Neen. Je krijgt een uitnodiging voor alle wedstrijden en kunt zelf beslissen om er al dan niet op in te gaan. Ergens is dat ook een voordeel."