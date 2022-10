Laatste koers van Van Melsen zit erop, Belg van Intermarché klaar om jongeren te helpen: "Fier op mijn carrière"

Nog bekendere namen hebben deels afscheid genomen, maar Kévin Van Melsen reed zijn laatste koers in Binche-Chimay-Binche.

Het was voor de 35-jarige renner een aangename ervaring om er zo een punt achter te kunnen zetten. "Het klopt dat dit het einde is van mijn carrière als actief wielrenner, maar ik ben goed ontvangen in Binche. Er waren veel toeschouwers, dat is wel tof."

Niet iedereen in het peloton kan de overwinning opstapelen. Van Melsen heeft zich altijd volop ingezet en dat werd dan ook ten volle geapprecieerd. "Ik heb altijd ten dienste gestaan van mijn kopmannen. Er was voor mij geen reden om van koerswijze te veranderen. Ik heb zo een carrière kunnen uitbouwen en ben daar heel fier op."

HOOFD VAN OPLEIDINGSPLOEG

Van Melsen blijft in de wielerwereld, als hoofd van de nieuwe opleidingsploeg van Intermarché-Wanty-Gobert op het continentale niveau. "Ik blijf nog betrokken bij de opleidingsploeg. Ik voel me goed bij de ploeg. Ik ga mijn werk doen en jongeren zo goed mogelijk begeleiden. De jongeren komen er heel snel aan in het wielrennen. Doorheen mijn carrière heb ik al veel gewerkt met de jongeren in de ploeg. Ik ben klaar om hen te helpen."