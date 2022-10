2022: het jaar waarin Lorena Wiebes definitief doorbrak

Voor 2022 had de doorwinterde wielerfan al gehoord van Lorena Wiebes. Sinds 2022 kennen ook anderen de Nederlandse sprintster.

In 2022 kende Lorena Wiebes 50 koersdagen. Daarin boekte ze 23 zeges. Fenomenaal. Het begon al begin maart in het Pajottenland. Daar won ze de GP Oetingen. De volgende zeges volgden snel en ze bleef maar winnen: Nokere Koerse, de Scheldeprijs, 3 ritten en de eindzege in de RideLonden Classique, 3 ritten in de Women's Tour, 4 ritten in de Baloise Ladies Tour, 2 ritten in de Tour de France Femmes, de EK-wegrit, 2 ritten en de eindzege in Simac Ladies Tour en recent nog Binche-Chimay-Binche.

Het is niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit bij Wiebes. Van haar 23 zeges tellen we 13 WorldTour-zeges en een kampioenentrui. Het mag duidelijk zijn: zij was een van de vrouwen van het wielerjaar 2022.

Daarvoor won Wiebes ook al, maar dat was beperkter. Ze won vooral in kleinere koersen. Al zag je toen al het sprinttalent van haar. Eerst reed ze nog voor het bescheidenere Parkhotel Valkenburg, maar midden 2020 ging ze naar Team DSM. Vanaf dan is het crescendo beginnen gaan. In 2021 begon ze al meer te winnen. Ook in grotere koersen. Zeker naar het einde van dat seizoen toe.

Het was duidelijk dat Wiebes voor 2022 al een van de grootste opkomende talenten was. 2022 werd het jaar van haar definitieve doorbraak. Ze werd daarvoor ook beloond met een toptransfer. Ze gaat voor 3 jaar naar SD Worx.