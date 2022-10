Corné van Kessel breekt sleutelbeen op training en is een tijdje out

Tormans Cyclo Cross Team zal Corné van Kessel een tijdje moeten missen.

Tormans Cyclo Cross Team kondigde het nieuws zelf aan op hun sociale media. Woensdag voormiddag is Corné van Kessel gevallen tijdens de wekelijkse training met het Tormans Cyclo Cross Team in Lichtaart en brak hij zijn linker sleutelbeen. Hij werd later op de dag al geopereerd door Toon Claes.

“Tijdens de opwarming raakte ik de controle over mijn fiets kwijt in een spoor waar ik al tientallen keren door gefietst heb. Bart Wellens heeft me vergezeld naar het ziekenhuis van Herentals, waar een gebroken sleutelbeen vastgesteld werd. De gevolgen van deze eenvoudige val op mijn schouder zijn erg ongelukkig. Mijn vijfde plaats in Meulebeke toonde de progressie van mijn vorm richting de belangrijkste wedstrijden aan.” zegt Van Kessel zelf.

“Na deze geslaagde operatie zal ik er alles aan doen om zo snel mogelijk terug in het veld te keren”, zegt de Nederlander ook nog. Team dokter Mathieu Vermeersch verwacht dat Van Kessel binnen vier tot zes weken weer in het veld te zien zal zijn.