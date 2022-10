Met het WK in het verschiet: gravelen wordt steeds populairder

Dit weekend staat het allereerste WK gravelracen op het menu. Dat WK is een volgende stap in een nieuwe wielerdiscipline die alsmaar populairder wordt.

In Veneto staat het allereerste WK gravelracen voor de deur. Voor wie nog niet weet wat gravelen is: je rijdt met de fiets over hoofdzakelijk onverharde wegen. De fiets is ook anders dan een gewone koersfiets. De banden zijn breder en gaat tot 40 mm breed. Dat gaat al richting een mountainbike, maar een gravelbike behoudt nog altijd een koersstuur. De gravelbike heeft ook een langere wielbasis dan de koersfiets, waardoor die stabieler is.

Gravelen is populair onder de profrenners. Bij de mannen staan onder meer Mathieu van der Poel, Gianni Vermeersch, Peter Sagan, Zdenek Stybar en Greg Van Avermaet aan de start. Ook drievoudig wereldkampioen marathon in het mountainbiken Alban Lakata doet mee. Bij de vrouwen zien we Pauline Ferrand-Prevot en Elisa Longo Borghini meedoen.

Ook onder ex-profrenners is de gravelbike populair. Bram Tankink en Laurens ten Dam zijn fervente gravelbikers en ook Niki Terpstra is van plan om na zijn carrière verder te gaan gravelen. Dit jaar won hij in Frankrijk al een gravelrace.

Niet enkel bij wielrenners wint de gravelbike alsmaar aan populariteit. Ook onder de amateurs en de wielertoeristen zit de discipline steeds meer in de lift. Er worden steeds meer gravelbikes verkocht en ook worden er mooie tochten georganiseerd. Zo is er bijvoorbeeld de Grenspalenklassieker van Tankink, maar er zijn nog meer tochten in België en ver daarbuiten. Denk onder meer maar aan Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en zelfs Marocco.