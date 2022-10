Remco Evenepoel krijgt ook van Eddy Merckx niets dan lof: "Dat heeft me goed gedaan"

Na zijn eindzege in de Vuelta en zijn wereldtitel niets dan lof voor Remco Evenepoel. Ook Eddy Merckx heeft zich lyrisch uitgelaten over de meest recente groterondewinnaar van ons land.

Spoel een jaar terug in de tijd en het was enigszins anders. Eddy Merckx had toen vragen gesteld bij de WK-selectie van Evenepoel, omdat de Belgische ploeg van Van Aert de enige kopman had gemaakt. Evenepoel was daar zichtbaar gefrustreerd over toen hem daar naar werd gevraagd in de aanloop naar het WK van 2021 in Leuven.

In een jaar tijd is Evenepoel mentaal sterker geworden en heeft hij zoals we weten sportief meerdere knalprestaties neergezet om u tegen te zeggen. Eddy Merckx liet zich onlangs dan ook lovend uit over de verwezenlijkingen van Evenepoel. "Dat heeft me goed gedaan", reageert de wereldkampioen van Wollongong.

WEERZIEN OP GALA-AVOND

"Hij heeft me na mijn wereldtitel ook een bericht gestuurd. We hebben zo al een beetje geconverseerd, maar we hebben sindsdien nog niet echt met mekaar gesproken. Dat zal er nog wel van komen. Misschien zie ik hem binnenkort op één van de gala-avonden", kijkt Evenepoel uit naar een weerzien met Merckx. "Ik ben wel fier op die mooie woorden van Eddy, dat doet me goed."