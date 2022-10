Eli Iserbyt soleert naar winst in Waterloo

Eli Iserbyt heeft de wereldbekercross in Waterloo gewonnen. In de 2e ronde vertrok hij en niemand zag hem nog terug.

Een paar uur na de vrouwen begonnen ook de mannen in Waterloo aan het wereldbekerseizoen. Lars van der Haar nam de beste start, maar Eli Iserbyt nam snel over.

In de openingsronde probeerde Iserbyt al afstand te nemen, maar hij maakte bij een opwippertje een foutje en zag zo zijn poging gefnuikt. De volgende ronde probeerde hij het opnieuw en deze keer was hij wel weg. Michael Vanthourenhout stopte in de achtergrond goed af, maar zo kon Laurens Sweeck na zijn slechte start aansluiten.

Dan vond Sweeck dat zijn moment aangebroken was. Hij zette een snelle ronde neer en de kloof verkleinde naar zo'n 8 seconden. Maar Iserbyt liet Sweeck niet korter komen en bouwde zijn voorsprong weer uit. Hij soleerde naar de winst en Sweeck finishte als 2e. Van der Haar, Vanhourenhout en Thibau Nys vochtten voor de 3e plaats. Van der Haar maakte er een lange sprint van en snelde naar de 3e plaats. Vanthourenhout werd 4e en Nys 5e.