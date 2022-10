📷 Tadej Pogacar op bezoek tijdens het WK gravelracen: "Hij zat watertandend naar het WK te kijken"

Op het WK gravelracen was ook Tadej Pogacar op bezoek. Hij was een heel geïnteresseerde toeschouwer.

Gianni Vermeersch kroonde zich als 1e wereldkampioen gravelracen. Dat zag ook Tadej Pogacar. Hij was VIP in de aankomstzone. En hij had een geweldige dag, schreef hij op Instagram.

Pogacar deed niet mee. Hij mocht van zijn ploeg niet meedoen. "Maar hij had graag deelgenomen", zei Peter Van den Abeele aan Sporza. "Hij zat echt al watertandend en geboeid naar het WK op het televisiescherm te kijken. Na het WK was hij lovend. Misschien zien we hem in de toekomst terug."

Bram Tankink trad Van den Abeele daarin bij: "Dit is iets dat Pogacar kan. Ik denk ook dat hij in de toekomst ook eens zal meedoen."