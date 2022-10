Gianni Vermeersch in de regenboogtrui: "Het is gek, was één van de grootste kansen om wereldkampioen te worden"

Gianni Vermeersch kan zichzelf een wereldkampioen noemen. De kansen grijpen die zich voordoen, daar komt het op aan in de topsport en dat deed Vermeersch op het WK gravel.

Aanvankelijk waren er weinig tactische overwegingen: het was hard koersen en Vermeersch ging op pad met Daniel Oss. "Ik ging er gewoon vol voor. Ik hoorde dat ik meter per meter een grotere voorsprong nam op Daniel Oss. Dan was het volle bak tot aan de finish. Ik kende de wedstrijdsituatie, maar het tijdsverschil werd in het Italiaans aangegeven. Ik vroeg dan aan Daniel wat onze voorsprong was op de rest."

SPRINT NIET AFGEWACHT

"Ik ben de hele dag voluit gegaan", vervolgt Vermeersch. "Wanneer we 5 minuten hadden, wist ik dat we grote kans maakten om voorop te blijven. We bleven gaan en in de laatste ronde was het man tegen man." De sprint afwachten deed hij niet. "De laatste 500 meter was perfect voor mij. We hoorden dat de groep met achtervolgers genaderd was tot 2'30". Ik wilde vol gaan om de bonus te behouden en dan was Daniel gelost."

Het moest nog even tot de veelzijdige Belg doordringen dat hij net wereldkampioen geworden was. "Het is gek. Het was één van de grootste kansen voor mij om eens wereldkampioen te worden. Ik kan niet geloven dat ik thuis een regenboogtrui in de kast kan hangen."