Giro of Tour? Remco Evenepoel laat zich niet gek maken: "We bekijken het stap per stap, heb nog veel jaren voor mij"

Volgend jaar de Giro of de Tour rijden? Dat is op sportief vlak dé vraag waar Remco Evenepoel zich over dient te buigen, na zijn Vueltawinst in 2022.

Op een persbabbel werd hem onlangs gevraagd hoe hij daar tegenover staat. "We hebben dit jaar met de ploeg een plan opgemaakt en ons vervolgens ook aan dat plan gehouden. Dat zullen we volgend jaar ook doen. Of de Tour daar nu bij hoort of niet. We zullen ook kijken naar de parcoursen van beide grote ronden en het aantal tijdritkilometers. Op basis daarvan zullen we dan beslissen."

EERSTE GOEDE STAP

Alles gaat Evenepoel momenteel voor de wind. Dat hoeft daarom niet te betekenen dat hij zich mag vergalopperen. "Het is belangrijk om kalm te blijven. Ik wil ook niet te veel hooi op de vork nemen. We bekijken het stap per stap. Ik heb nog veel jaren voor mij. Het winnen van de Vuelta was een goede eerste stap. We zullen nu jaar per jaar wel zien wat we precies gaan doen."

Het belang van een voorbereiding is bij Evenepoel al doorgedrongen, gezien het verschil tussen zijn eerste Giro in 2021 en de Vuelta van 2022. "Belangrijk is dat je je specifiek op een grote ronde kan voorbereiden. Het geeft wel rust in het hoofd dat onze aanpak dit jaar gewerkt heeft. Op dat vlak kunnen we de volgende jaren coyppaste doen."