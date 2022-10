Winnaar Sluitingsprijs Putte-Kapelle: "Zal volgend jaar uitgespeeld worden met Thijssen en Girmay voor de sprint"

De winnaar van de Sluitingsprijs Putte-Kapellen is iemand die volgend jaar met Thijssen en Girmay in de ploeg zal zitten. Arne Marit ruilt in 2023 Sport Vlaanderen-Baloise immers voor Intermarché-Wanty-Gobert.

De 23-jarige Marit zal in 2023 dus opnieuw in de WorldTour verwelkomd worden bij Intermarché-Wanty-Gobert. "Daar kijk ik heel erg naar uit", vertelde Marit volgens Sporza aan de aankomst van Putte-Kapellen. "De ploeg had vorig seizoen al interesse. Samen met Gerben Thijssen en "Bini" Girmay zal ik er uitgespeeld worden voor de sprint." HOOG OPLOPENDE EMOTIES Het sprinten heeft hij alvast onder de knie. Dat kon hij op de valreep dan toch nog een keertje demonstreren in een truitje van Sport Vlaanderen-Baloise. De emoties liepen dan ook hoog op: Marit moest even de tranen wegwrijven. Dat had veel te maken met hoe het seizoen tot dusver voor hem verlopen is. "Ik heb een redelijk kutseizoen achter de rug met veel pech en veel valpartijen. Op deze manier heb ik mijn jaar toch ietwat goedgemaakt."