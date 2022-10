🎥 Pogačar laat zich uit over doelen: "Gemotiveerd om Tour nog een keer te winnen, regenboogtrui is een droom"

Tadej Pogačar heeft nog doelen genoeg. De Tour nog eens winnen, de regenboogtrui veroveren: dat zijn enkele dingen die op zijn verlanglijstje staan.

In een video van sponsor Campognolo sneed Pogačar van op het WK gravel enkele thema's aan. Hoe de Sloveen aankijkt tegen de Tour van 2023 bijvoorbeeld. "Ik ben ook gemotiveerd voor andere koersen. Er zijn zo veel koersen om te proberen te winnen. De Tour is de Tour. Ik heb al twee keer gewonnen, maar werd dit jaar tweede. Dat maakt me nog meer gemotiveerd om volgend jaar nog een keer te proberen winnen."

Een andere doelstelling in de toekomst is om toch een keertje wereldkampioen op de weg te worden. "Het WK was dit jaar een beetje een ontgoocheling. Het is een grote droom om de regenboogtrui te dragen, maar het is lastig om dat te bereiken."

Als die wereldtitel op de weg er niet meteen komt, komt die er misschien wel in het gravel. "Het gravelracen groeit snel. Het is een nieuwe sport. Ik hoop dat ik de volgende jaren eens kan meedoen aan het WK gravel. Het hangt af van de timing op de kalender. Je hebt toch enige voorbereiding nodig."