Mathieu van der Poel geeft op in de Ronde van Veneto

Mathieu van der Poel heeft de Ronde van Veneto niet uitgereden. Hij had die koers in extremis toegevoegd aan zijn programma.

Vorige zondag reed Mathieu van der Poel nog het WK gravelracen. Hij werd daar 3e. Nadien voegde hij nog een wedstrijd toe aan zijn programma. Van der Poel stond ook aan de start van de Ronde van Veneto.

In de Ronde van Veneto reed van der Poel anoniem mee in het peloton. Na ruim 100 passeerde hij de ploegbussen en hij besliste om samen met ploegmaat Stefano Oldani uit de koers te stappen. Van der Poel had op een cruciaal moment met materiaalpech te kampen.

Van der Poel blijft nog in Italië en rijdt vrijdag de Serenissima Gravel. Nadien zal hij beginnen focussen op zijn veldritseizoen. Welke crossen hij zal rijden is nog niet duidelijk.