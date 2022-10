Remco Evenepoel gaat specifieke omgeving opzoeken om nog beter te kunnen worden

Remco Evenepoel heeft een boerenjaar achter de rug. Kan hij nog beter worden? Er zijn omgevingen die zich daartoe lenen.

Remco Evenepoel zat al lang voor de Vuelta begon dit jaar in Spanje, om daar de basis te leggen voor zijn uiteindelijke eindzege. In aanloop naar de Kristallen Fiets geeft dé Belgische renner van het jaar een dubbelinterview met Dirk De Wolf in HLN. Het ging onder meer over de optie om zich in het buitenland te settelen.

"Het Pajottenland volstaat niet om op vermogen te trainen en achtminutentests af te leggen", haalt De Wolf aan. De eerste winnaar van de Kristallen Fiets heeft daar een duidelijk mening over. "Verbeteren kun je er niet meer. Je moet hier weg, Remco."

RICHTING ALICANTE

"Dat is de bedoeling", gaat ook Evenepoel zelf mee in dat verhaal. "Een vaste stek vinden, waar het in de winter goed weer is en ik op zwaardere trainingswegen de perfecte basis kan kweken. En tegelijk op een vlakker parcours aan mijn tijdrit kan werken, want ik blijf dus focussen op het rondewerk. Dat hoeft nieet per se Calpe te zijn. Eerder de prachtige omgeving rond Alicante."