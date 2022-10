Johan Museeuw twijfelt niet meer over Remco Evenepoel: "Nee, hij is helemaal niet door het ijs gezakt"

Johan Museeuw was ook op de de uitreiking van de Kristallen fiets aanwezig. Daar vertelde hij dat hij niet meer twijfelt aan Remco Evenepoel.

Remco Evenepoel won de Kristallen Fiets. Johan Museeuw voelde zijn oneliner weer aankomen en vertelde naast Guga Baul: "Nee, Evenepoel is helemaal niet door het ijs gezakt. Hij heeft net de Kristallen Fiets gewonnen."

Bij Het Laatste Nieuws ging Museeuw verder: "Ik heb eigenlijk nooit aan Evenepoel getwijfeld. Het was moeilijk om dit jaar met hem te wedijveren. Daarnaast had je ook nog het goede seizoen van Wout Van Aert. Wat een Belgische weelde hebben we toch."

"En dat gaat alleen maar beter worden", ging Museeuw verder. "Onze renners zijn winnaars en we zitten voor de komende jaren gebeiteld. Daar kan ik echt van genieten. De koers zit in mijn hart en als een jonge Belg dan op niveau presteert, dan vind ik dat top."