Trek-Segafredo verwelkomt Eritrese klimmer van Drone Hopper - Androni Giocattoli

Trek-Segafredo heeft zich nog verder vertrekt met zicht op volgend seizoen.

Met enkel Thibau Nys (19) en de Tsjech Mathias Vacek (20) was Trek-Segafredo voorlopig nog erg stil op de transfermarkt. Het heeft nu een derde versterking aangekondigd.

De Eriteeër Natnael Tesfatsion (23) tekent voor twee jaar bij het Amerikaanse teams. Hij komt over van het Italiaanse Drone Hopper - Androni Giocattoli. Tesfatsion is een klimmer en won dit jaar de tweede rit in de Adriatica Ionica en werd eindwinnaar in de Ronde van Rwanda. Ook in 2020 won hij de rittenkoers.

In de Giro van dit jaar liet Tesfatsion zich ook zien met een achtste plaats in de zesde rit en een zevende plaats in de vijftiende rit. In de Giro dell'Appennino werd hij tweede na Louis Meintjes.

"Als onderdeel van Trek-Segafredo weet ik zeker dat ik de komende twee jaar mijn vaardigheden zal kunnen verbeteren en meer en meer zal groeien. Als onderdeel van Trek-Segafredo weet ik zeker dat ik de komende twee jaar mijn vaardigheden zal kunnen verbeteren en meer en meer zal groeien", reageert Tesfatsion.