Bedrijvige Belgen in Ronde van Langkawi: Lionel Taminiaux laat Alpecin-Deceuninck vieren in vijfde etappe

Lionel Taminiaux van Alpecin-Deceuninck was niet de enige bedrijvige Belg in de Ronde van Langkawi, maar hij was wel de landgenoot die kon vieren na afloop van de vijfde rit.

De Sumpitan, een klim van tweede categorie, was het zwaarste wat het peloton in de vijfde rit van de Ronde van Langkawi voor de wielen kreeg. Niet onbelangrijk was dat deze klim lag in het eerste deel van de etappe en er nadien dus volop jacht gemaakt kon worden op een eventuele kopgroep.

Die kopgroep kwam inderdaad tot stand. Met Sander Armée van Cofidis en Sylvain Moniquet van Lotto Soudal zaten daar van in het begin twee Belgen bij. Een derde landgenoot zou zich later eveneens in de kijker rijden: Lionel Taminiaux van Alpecin-Deceuninck. Met Gianni Moscon mengde zich nog een opvallende naam in de debatten.

TAMINIAUX KLOPT NEDERLANDER VAN DEN BERG

Het peloton naderde tot op minder dan twintig seconden, maar nadien groeide de voorsprong van de vluchters weer en ze slaagden er ook effectief in om voorop te blijven. Taminiaux kon het vervolgens afmaken in een sprint met drie: een mooie overwinning in Kulim voor de man die al vierde werd in de openingsetappe. Taminiaux moest vooral met Van den Berg afrekenen. Bettles werd derde. Moniquet en Armée eindigden als zesde en negende.