Edward Theuns schrijft voor tweede maal het criterium van de Japan Cup op zijn naam

Zondag kondigt de Japan Cup zich aan. Het criterium was een kolfje naar de hand van Edward Theuns, die dat al voor de tweede maal in zijn loopbaan wist te winnen.

De Japan Cup is een eendagskoers uit de ProTour, maar in het criterium voorafgaand aan die wedstrijd kunnen de benen telkens al eens getest worden. Dat werd afgewerkt op een totale afstand van 33,75 kilometer in Utsonomiya, in midden Japan.

Edward Theuns was in 2019 al een keer de beste en heeft nog eens bewezen dat dit criterium wel helemaal ligt. Aan het einde van een lang seizoen zat er duidelijk nog wat in de tank bij Teuns, die de Fransman Axel Zingle van Cofidis en de Japanner Atsushi Oka van de opleidingsploeg van EF Education voorbleef.

Reden tot vieren dus voor de snelle man van Trek-Segafredo, die een kleine week geleden nog tweede werd in Parijs-Tours. De Japan Cup zal zondag voor het eerst sinds 2019 plaatsvinden.