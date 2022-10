Lander Loockx geeft landgenoten het goede voorbeeld in Fayetteville, bij dames opnieuw Nederlandse de beste

Het is dit weekend afspraak in Fayetteville, voor de Wereldbekercross van zondag. Lander Loockx heeft alvast gescoord in de generale repetitie.

Vooraleer de Wereldbekermanche van zondag eraan komt, kon er al eens getest worden in de OZ Cross in Fayetteville, een C1-veldrit. In deze wedstrijd werd het voor de overwinning een erg spannende strijd tussen Lander Loockx van Deschacht-Hens-Maes en de Zwitser Timon Rüegg. Die twee bleven de hele cross zij aan zij rijden, maar in de sprint met twee viel er duidelijk niets te beginnen tegen Loockx. Die kan alvast met veel vertrouwen naar de Wereldbekercross toeleven. De Amerikaan Curtis werd op 25 seconden derde, net voor Niels Vandeputte. Met Thijs Aerts op plek 7 en Tom Vandebosch op plek 8 eindigden er nog twee Belgen in de top tien. VAN DER HEIJDEN WINT BIJ DAMES Ook de vrouwen reden deze OZ Cross en daar was voor de gelegenheid geen grootse Nederlandse bezetting. Desalniettemin leverde de wedstrijd wel een Nederlandse winnares op: Inge van der Heijden. Zij reed 25 seconden weg van de Française Hélene Clauzel. Met Marion Bakker kon nog een landgenote van de winnares als derde mee op het podium.