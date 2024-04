Michel Wuyts spreekt klare taal: "Wie durft dat te zeggen over Pogacar?"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar is amper 25 jaar, maar heeft al heel veel laten zien. Michel Wuyts verwacht echter nog heel veel van de Sloveen.

Een witte trui, dat mag Tadej Pogacar vanaf nu vergeten, want door zijn leeftijd komt hij daarvoor niet meer in aanmerking. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij volgens Michel Wuyts al een verdienste die tot in de hemel reikt.

Want Pogacar heeft zich geprofileerd tot een alleskunner. “De Messi van de fiets. Hij - en alleen hij - sloeg de brug tussen ronde- en voorjaarswinst. Hij - en weer alleen hij - verbond succes in Vlaanderen aan klassiekers in Wallonië, Nederlands Limburg en Lombardije.”

Alleskunner

Zo’n iemand heeft zelfs het grote Visma Lease a Bike niet in zijn rangen. Als de plannen voor de grote wielercompetitie waar Plugge en co achter staan er effectief komen, dan is er met Pogacar maar één iemand die overal succes kan boeken.

“Aan de zucht naar Merckxiaanse tijden kan maar één atleet voldoen: Tadej Pogacar. Zijn rivaal Vingegaard komt zelfs niet aan overwegen toe. Pogacar sprak in de aanloop naar Luik over ooit eens Roubaix. Wie durft zeggen dat hij daar nooit wint?”, besluit Wuyts heel erg duidelijk.