🎥 Matthews fier: Pogacar is dan toch te kloppen ... zij het niet op twee wielen

Het voorjaar zit erop. En dus kan er al eens ontspannen worden. Dat is ook niet anders bij de absolute toprenners. Michael Matthews heeft uitgepakt met een ferme stunt en Tadej Pogacar geklopt.

Tadej Pogacar kloppen op twee wielen? Dat is anno 2024 haast onmogelijk gebleken. Dan maar op wat meer wielen proberen? Dat is alvast wat Michael Matthews heeft bewezen - en of hij er trots op was via de sociale media.

Michael Matthews, Tadej Pogacar, Alessandro Covi en Tim Wellens gingen namelijk rondjes rijden met een kart. Met het trio van UAE Team Emirates kon "Bling Bling" zich eens goed laten gaan op een lokaal kartcircuit in de buurt van Cannes.

Matthews werd eindwinnaar in Cannes, voor Pogacar, Covi en Wellens. Die mocht gelukkig ook mee op de foto van het podium, al won hij dus eigenlijk een chocolade medaille. De riem gaat er op die manier dus even af voor de renners.

Binnenkort is er voor Tadej Pogacar wel opnieuw een groot doel. Zo wil de Sloveen dit jaar twee grote rondes op rij proberen te winnen. In mei is er de Giro d'Italia, een paar maanden later volgt de Tour de France.