Patrick Lefevere laat zich van meest ironische kant zien: "Echt slecht"

Patrick Lefevere? Die pakt al eens graag uit met een leuke uitspraak. Het was dit weekend niet anders in een uitgebreid interview met José De Cauwer. Zo reageerde hij op zijn eigen manier op de kritiek rond de ploeg.

Soudal - Quick-Step won dit seizoen geen grote voorjaarsklassieker en moest het leeuwendeel van de prijzen aan andere ploegen laten. En dus kwam er hier en daar alweer heel wat kritiek op de manier van werken.

“Ja, het gaat vreselijk slecht met de ploeg. We hebben nog maar dertien koersen gewonnen. Het op drie na meeste in de World Tour", pakte Lefevere uit met een ironische quote in Het Nieuwsblad over het voorjaar van 2024.

© photonews

"Als je kijkt met Vlaamse bril hadden we het moeilijk, internationaal is het zeker niet slecht", aldus Lefevere. Op de ranglijsten heeft het team ondertussen veertien zeges beet. Enkel Lidl-Trek (16), Visma - Lease a Bike (18) en UAE Team Emirates (28) doen beter.

Contractbesprekingen de komende maanden?

De sterke man ziet het alsnog goedkomen naar de komende jaren toe: "We hebben maar zeven renners die einde contract zijn. Vorig jaar waren dat er achttien. Heel anders gaat de ploeg er volgend jaar dus inderdaad niet uitzien."

"Het is ook de bedoeling om een aantal van de renners die nu einde contract zijn nog te verlengen." Daarvoor zal de komende maanden hier en daar samengezeten worden met diverse van de zeven renners die einde contract zijn.