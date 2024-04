Demi Vollering sluit bijzondere en onverwachte deal

Demi Vollering won vorig jaar de Tour de France voor vrouwen. Dit seizoen gaat het voorlopig allemaal net iets minder, maar het seizoen is nog lang. Ondertussen heeft ze wel stevig nieuws gekregen.

De ondertussen 27-jarige Demi Vollering is een ‘Nike-atleet’ geworden. Dat sportmerk roert zich normaal gezien zelden in het peloton. De bekendste renners die ooit voor Nike dingen deden waren onder meer Mark Cavendish en Lance Armstrong.

“Ik ben trots en dankbaar. Met de steun van Nike zal ik de dromen en doelen die ik heb gesteld nastreven. Bovendien ben ik mij bewust van mijn rol binnen het vrouwenwielrennen en de vrouwensport in het algemeen.

"Samen met Nike kan ik gemeenschappelijke doelen bereiken en boodschappen ook effectief verspreiden. Wij willen veel mensen inspireren om in beweging te komen. Samen maken wij onze droom waar", aldus Vollering in Het Laatste Nieuws.

Trotse Vollering

Via de sociale media deelde ze nog een bericht over hoe trots ze is met haar nieuwe deal. De hoedanigheid van de deal is nog niet helemaal geweten. Mogelijk komen er de komende weken en maanden nog meer details naar buiten.

Of Nike nu de komende jaren ook met meer wielrenners aan de slag zal gaan? Dat is ook nog niet geweten.