Nog wat meer leven in brouwerij ten huize Van Aert: Wout stelt 'nieuw familielid' met hele bekende naam voor

Nu Wout van Aert wat vaker thuis is, mag er ook wat meer leven in de brouwerij zijn. Er hoeven niet enkel pluche ezeltjes te zijn in het leven van het gezin Van Aert.

Wout van Aert lichtte gisteren via zijn Instagram Stories iedereen in over zijn trainingsrit op een wegfiets met maatje Jan Bakelants. Een dag later zijn de social mediaposts van een hele andere orde. Zo plaatst Van Aert een foto van zichzelf op een wedstrijd in het gezelschap van zijn zoontjes Georges en Jerome.

Georges houdt op de afbeelding een pluche ezeltje vast en zo heeft Wout van Aert er al een paar verzameld. De meest recente keer was bij zijn overwinning in Kuurne-Brussel-Kuurne, op dat moment nog een erg veelbelovend begin van het voorjaar. "Een nieuw familielid", schrijft de vader van twee er ook nog bij.

ECHTE NIEUWE VRIEND TEN HUIZE VAN AERT

In een volgend filmpje blijkt dat hij het niet over het pluche ezeltje heeft, maar wel over een écht. "Ontmoet Pommelien", is de boodschap van de wielrenner van Visma-Lease a Bike. Die naam zal anno 2024 in de Vlaamse huiskamers vooral bekend staan als de naam van een populaire zangeres, namelijk Pommelien Thijs.

Vanaf heden kan de naam Pommelien dus vooral in verband worden gebracht als de nieuwe beste vriendin van Wout, Sarah, Georges en Jerome. Ze houden zich er ten huize Van Aert alvast aan om Pommelien goed te voederen en er voor te zorgen dat ze zeker en vast absoluut niets tekort komt in de Kempen.

FAMILIE VAN AERT WEER WAT UITGEBREID

En zo is de familie Van Aert wel degelijk weer uitgebreid met een nieuwe telg om de nodige aandacht en liefde mee te delen.