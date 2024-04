Eli Iserbyt verrast met enkele opmerkelijke uitspraken over Thibau Nys

Thibau Nys maakte deze week de nodige indruk met zijn ritzege in de Ronde van Romandië. Ook Eli Iserbyt komt met lovende woorden over zijn concurrent in het veld.

Ook Eli Iserbyt volgde de fratsen van Thibau Nys in Zwitserland en hij was duidelijk onder de indruk van wat zijn concurrent liet zien. Hij ziet ook een groot verschil tussen Thibau en zijn vader Sven. “Sven was een betere crosser dan Thibau, maar Thibau zal een veel betere wegrenner worden. Hij is ook geen fils à papa . Hij wil zijn eigen weg maken. Hij wil eigenlijk nog beter doen dan zijn pa”, klinkt het in Het Nieuwsblad. Er brandt een duidelijk vuur bij junior Nys. “Zo van: 'Ik ga eens tonen wat jij vroeger niet kon.' Chapeau, hè. Sven wist dat het enkel in de cross moest gebeuren. Zoals ik. Thibau gaat een totaal andere weg op.” Betere klimmer dan Philippe Gilbert Nys mag dan een tegenstander zijn van Eli Iserbyt, de twee komen duidelijk goed overeen, zo bevestigt de West-Vlaming nog. “Dat heb je maar weinig. Volgens mij kan hij al heel snel een semiklassieker winnen.” En de lofzang is nog niet gedaan. “Stel je voor: zo'n Waalse Pijl in dat weer. Was daar een goede Thibau gestart, dan kon hij bijvoorbeeld net zo goed hebben gewonnen. Volgens mij klimt hij op zijn 21ste beter dan Gilbert op die leeftijd.”