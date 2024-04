De lessen van het afgelopen voorjaar: "Zie maar naar Wout van Aert"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het klassieke voorjaar was opnieuw genieten voor de wielerfans. Voor Soudal-QuickStep was dat echter niet het geval.

Soudal-QuickStep kende een ontstellend zwak klassiek voorjaar. Zozeer zelfs dat Patrick Lefevere een klein beetje paniekvoetbal speelt en in één adem Remco Evenepoel wil inzetten voor Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen.

Zelfs met Luik-Bastenaken-Luik erbij blijft dat nog heel goed haalbaar richting een Tour de France, zo vindt ook José De Cauwer in een interview met Lefevere voor Het Nieuwsblad. Op meer paarden wedden, het zal belangrijk worden in de toekomst.

“Misschien is dat wel één van de lessen van het afgelopen voorjaar. Het is gevaarlijk om te veel af te stemmen op één week. Zie Wout van Aert”, reageert De Cauwer en dat wordt meteen bevestigd door de CEO van QuickStep.

Veel meer koersen

“Dat vind ik een zeer terechte opmerking. Kijk, vroeger – en dan spreek ik over de tijd van Eddy Merckx – moesten renners veel koersen om hun boterham te verdienen. Tot aan de Zesdaagses toe. Daartegenover stond de periode Armstrong, die seizoenen had met veertig koersdagen.”

Nu zitten de meeste renners ergens tussen die twee uitersten in. “Remco en Mathieu van der Poel willen veel koersen rijden, maar bij sommige kan je de vraag stellen of ze niet liever op training- of hoogtestage gaan.”