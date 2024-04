Klaar voor comeback? Arnaud De Lie maakt comeback in koers die hij op een been won

Arnaud De Lie (22) lijkt stilaan weer de oude te worden na zijn slechte voorjaar. Vorige week was hij op verkenningstoer in Frankrijk, nu gaat hij ook zijn officiële comeback maken na moeilijke maanden.

Na Gent-Wevelgem trok Arnaud De Lie de stekker uit zijn voorjaar. Er was een valpartij vroeg in het voorjaar en verder werd bij de jonge Waal de ziekte van Lyme gediagnosticeerd, wat een mogelijke verklaring kan zijn voor zijn slechte resultaten in het voorjaar.

De voorbije weken was De Lie in Frankrijk om een paar ritten van de Tour de France te gaan verkennen. Nu is hij klaar om ook opnieuw in koers te komen en dat doet hij op de plaats waar het vooraf aangekondigd was.

Zondag rijdt de jonge Belg namelijk in de Famenne Ardenne Classic. Vorig jaar won De Lie die Famenne Ardenne Classic nog, toen hij met zijn voet uit zijn pedaal schoot en zo over de streep kwam en "op een been" won.

Meteen winnen?

"Hij wil vooral de bevestiging krijgen dat het goede gevoel terug is. Eigenlijk zeggen we: probeer maar, we zien wel hoe het gaat", is ploegleider Nikolas Maes van Lotto-Dstny duidelijk. De Lie mag dus gewoon zijn kansen wagen.

De komende weken staan ook de GP Morbihan, de Tro Bro Léon en de Circuit de Wallonie op het programma van Arnaud De Lie. Dat laat Het Laatste Nieuws alvast weten. Maar dus eerst de Famenne Ardenne Classic.