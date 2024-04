Gestopte renner eist samen met ex-ploeg vele miljoenen van organisator van ronde

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In 2022 kwam Nacer Bouhanni zwaar ten val in de Ronde van Turkije. Hij reed nog één seizoen, maar besloot uiteindelijk de fiets aan de haak te hangen.

Nacer Bouhanni kwam op 11 april 2022 in de tweede etappe van de Ronde van Turkije zwaar ten val. Een wielerfan op het parcours was de oorzaak. Anderhalf jaar later besloot Bouhanni te stoppen met koersen.

Samen met zijn toenmalige ploeg Arkéa-B&B Hotels trekt hij nu naar de rechtbank. Ze eisen vele miljoenen van de organisator van de koers, omdat die het parcours niet volgens de regels van de UCI afgezet had toen de koers er passeerde.

Bouhanni eist 2,7 miljoen euro schadevergoeding, Arkéa-B&B Hotels zelfs 4,2 miljoen euro. De grote bedragen moeten de verliezen die beide partijen geleden hebben na de valpartij op voldoende manier compenseren.

Carrière verwoest

Advocaat Jérémie Assous bracht de schade in beeld. “Dit ongeval zou nooit gebeurd zijn als de organisator de veiligheidsnormen opgelegd door de UCI had gerespecteerd”, zegt Assous aan de Franse krant L’Equipe.

“Die crash heeft mijn carrière verwoest, op een moment dat ik weer bijna op mijn beste niveau was”, vertelt Bouhanni zelf. “Ik was daarna fysiek en mentaal niet meer dezelfde op de fiets. Na maandenlang niets kunnen doen, kon ik nooit meer op mijn niveau komen.”

De organisator wil nog niet uitgebreid reageren op de schadeclaim die hen boven het hoofd hangt. Ze noemen de vermelde bedragen echter wel “onevenredig”.