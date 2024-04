Analistenpanel spreekt: dit is dé man van het voorjaar volgens Dirk De Wolf

Het voorjaar zit erop. En dus is het ook stilaan tijd om het overzicht te maken en terug te komen op de bepalende renners. Want er is wel degelijk genoten van heel wat verschillende renners de afgelopen maanden.

Mathieu van der Poel reed zichzelf naar een aantal knappe overwinningen en hielp Jasper Philipsen ook aan een overwinning in Milaan - Sanremo. En verder was er ook Tadej Pogacar met onder meer winst in de Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik.

Ook het panel van Wielerclub Wattage liet zich uit over hun renner van het voorjaar. "Mathieu van der Poel", is Dirk De Wolf meteen zeer duidelijk. "Ik heb van der Poel gekozen, daar blijf ik ook gewoon bij", is de analist stevig in zijn mening.

Voor Jan Bakelants is het een moeilijkere zaak om een keuze te maken: "Ik kan niet kiezen, het is moeilijk te vergelijken. Het is echt nek aan nek voor mij, ik kan echt niet kiezen", geeft ook Bakelants zijn mening in de podcast.

Niet te vergelijken

Relatief gezien oppert hij ook nog Jasper Philipsen als mogelijke beste renner van het voorjaar. "Als je het relatief bekijkt en deelt door de totaalhoeveelheid talent, dan is hij misschien de beste man van het jaar alles bij elkaar."

Mark Uytterhoeven dan? "Je mag het niet vergelijken en je kan het niet vergelijken, maar uiteindelijk is dat wel wat we moeten doen. Ze rijden bijna nooit tegen elkaar. Duels is wat ik het meeste gemist heb in het voorjaar."