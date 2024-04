Uytterhoeven verrast met 'Koers van het Jaar': "Dat is nog nooit gebeurd"

Het was een pittig voorjaar 2024, met heel wat boeiende races in binnen- en buitenland. Maar wat was nu dé race van het seizoen tot dusver? De meningen zijn verdeeld, Mark Uytterhoeven heeft een opvallende mening.

"Er waren veel prachtige koersen dit voorjaar", aldus Tom Boonen. "Tot er iemand vertrok voor een lange solo. Soms is het leuker om met twee-drie grote renners vooraan te zitten, dan kan je nog een finale zien ontwikkelen."

"Nu was het niet spannend. Begrijp me niet verkeerd: het waren mooie solo's om naar te kijken en sterke prestaties, maar niet spannend", is Tom Boonen eerlijk in Wielerclub Wattage. Mark Uytterhoeven koos dan weer voor een opvallende koers.

© photonews

"Voor mij is de Ruta del Sol de koers van het voorjaar. Een vijfdaagse rittenwedstrijd van vijf kilometer. Dirk De Wolf en ik zijn al ingeschreven voor volgend jaar en we gaan op hoogtestage naar de Teide vooraf, want je zal maar na vier kilometer een klop krijgen."

Ruta del Sol de koers van het voorjaar?

"Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen kom je elk jaar tegen, maar een vijfdaagse rittenkoers van vijf kilometer? Dat is nog nooit gebeurd. En dat allemaal dankzij de boeren, dus jij zit erachter", prikte hij ook nog eens richting Ruben van Gucht.

"De laatste tien kilometer van Milaan - Sanremo was misschien het leukste van het voorjaar", pikte Jan Bakelants in. Een gevoel dat ook leefde bij de andere analisten, die genoten van de koers met de meeste spanning.