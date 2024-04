Nog zeven namen over voor selectie Olympische Spelen, maar bondscoach noemt afvaller al

Na de Tour de France wordt ook op de Olympische Spelen gekoerst. Ons land mag slechts vier renners afvaardigen.

Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn al zeker van hun plaatsje in de selectie van bondscoach Sven Vanthourenhout voor de Olympische Spelen in Parijs. Bondscoach Sven Vanthourenhout moet nog de twee andere namen bekendmaken.

“De longlist telt een vijftiental namen, maar in mijn hoofd zijn er dat nog zeven”, is de bondscoach heel erg duidelijk bij Het Laatste Nieuws. Eén naam die we misschien wel verwacht hadden op dat lijstje van zeven, valt echter al af: Gianni Vermeersch.

“Niet de coureur met de grootste motor, maar chapeau voor wat hij doet. Hij staat er altijd op momenten dat het moet. Maar... de Spelen worden moeilijk. Hij staat niet bij de zeven gegadigden”, klinkt het.

Geliefd bij de kopmannen?

De vraag is dan uiteraard wat hem minder goed maakt dan bijvoorbeeld een Stuyven of Wellens. “Ik wil niet de ene coureur beter noemen dan de andere. Je moet de rol bekijken waarin ze moeten koersen. Om die van Stuyven in te vullen, laat staan te overtreffen, moet je al van goeden huize zijn.”

Of is Vermeersch misschien niet echt geliefd door Van Aert en Evenepoel? “Dat hoeft niet per se voor mij. Het moeten geen schoothondjes zijn, er mag gerust wat pit inzitten. Zolang ik maar 100% op iedereen kan rekenen. Ik zou Gianni zeker kunnen kneden in dat verhaal.”