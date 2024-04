Toprenner opgetrommeld om prestatie van De Lie te verdoezelen? Manager spreekt klare taal

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Arnaud De Lie maakt zondag zijn wederoptreden in de Famenne Ardenne Classic. Vorig jaar won hij de koers nog met de vingers in de neus.

Eind maart kwam Arnaud De Lie op meer dan vijf minuten achterstand aan in Gent-Wevelgem, een koers die met stip in zijn agenda stond. Het was duidelijk dat er iets scheelde en uit voorzorg werd de rest van het voorjaar geschrapt.

Bloedonderzoek bracht de ziekte van Lyme als oorzaak naar voren. Dat zou een groot deel van de verklaring voor het zwakke voorjaar kunnen zijn. Ondertussen kreeg hij de nodige tijd om de batterijen op te laden, maar of hij nu al helemaal terug is, is maar zeer de vraag.

De Lie zat vooral in Frankrijk, weg van alle pottenkijkers. “We wilden Arnaud in de luwte laten toeleven naar zijn wederoptreden en naar wat ik hoor zijn de batterijen weer opgeladen”, klinkt het bij sportief manager Kurt Van de Wouwer in Het Nieuwsblad.

Geen bliksemafleider

De Famenne Ardenne Classic is wel een koers voor eigen volk, waar de verwachtingen hoe dan ook groot zijn. Maar Lotto Dstny trommelde ook Maxim Van Gils op. Kwatongen beweren als bliksemafleider, om de aandacht van De Lie weg te trekken.

“Met ook Maxim Van Gils aan de start zullen niet alle ogen binnen de ploeg gericht zijn op Arnaud. Maar neen, we hebben Maxim niet bij de ploeg gehaald als bliksemafleider voor Arnaud. Deze wedstrijd stond altijd op zijn programma”, is Van de Wouwer heel erg duidelijk.