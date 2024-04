'Special Forces' brengt zeer traumatische ervaring weer boven bij Jan Bakelants

Ex-renner Jan Bakelants is momenteel te zien in 'Special Forces'. Het werden al twee zeer heftige afleveringen voor hem.

De eerste aflevering van ‘Special Forces’ begon met een zeer moeilijke zwemproef in zee waar Jan Bakelants het niet gemakkelijk had. Ook in de tweede aflevering was water de rode draad van het hele verhaal.

De deelnemers moesten onder andere een touwladder beklimmen. Die hing echter in een waterval van 20 meter hoogte. Toen hij helemaal boven kwam was het een confronterend beeld met een traumatische ervaring uit zijn carrière als wielrenner.

Daarvoor moet hij zeven jaar terugkeren in de tijd. “In 2017 heb ik tijdens de ronde van Lombardije een bocht gemist in een afdaling”, legt hij uit aan Het Laatste Nieuws. “Hierdoor viel ik zo’n 6 meter naar beneden, in een diepe ravijn.”

Nooit in levensgevaar

De gevolgen waren heel zwaar: een gebroken rug en zeven gebroken ribben. “Ik liep ook een indeukingsfractuur op aan vier ruggenwervels, waardoor ik een halve centimeter kleiner ben geworden.”

Die ervaring was best heftig voor de ex-renner. “Ik verkeerde nooit in levensgevaar, maar na die val voelde ik meteen dat ik niet meer kon rechtstaan. Even heb ik gevreesd dat ik nooit meer zou kunnen lopen.”