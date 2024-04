Patrick Lefevere heeft iets te zeggen over toekomst Alaphilippe: "Ondanks alle spelletjes ..."

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het contract van Julian Alaphilippe bij Soudal Quick-Step loopt eind dit jaar af. Hij is een van de zeven mogelijke vertrekkers bij het team van Patrick Lefevere. Een vertrek lijkt dan ook 'logisch', maar daar lijkt Patrick Lefevere niet zo zeker van. Hij zegt nog geen nee tegen Alaphilippe.

Zeven renners zijn einde contract bij Soudal - Quick-Step eind 2024. Daarbij Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen. Rijden zij volgend seizoen nog bij het team van Patrick Lefevere? Dat is nog lang niet duidelijk momenteel.

"We hebben maar zeven renners die einde contract zijn. Vorig jaar waren dat er achttien. Heel anders gaat de ploeg er volgend jaar dus inderdaad niet uitzien. Het is ook de bedoeling om een aantal van de renners die nu einde contract zijn nog te verlengen", gaf Patrick Lefevere aan in Het Nieuwsblad.

© photonews

Hij geeft daarbij de moed niet op als het gaat over Julian Alaphilippe, al leek die eerder op weg naar de uitgang bij Soudal - Quick-Step. “Ondanks alle spelletjes die nu gespeeld worden met TotalEnergies en Cofidis ..."

Ondanks de spelletjes ...

"Julian Alaphilippe zijn manager Dries Smets heeft laten weten dat Julian toch nog een keer bij ons wil langskomen. Ik heb geen ‘neen’ gezegd, maar de timing is verkeerd in de media gekomen. Ik lees overal: ‘Lefevere wil samenzitten voor de Giro.’ Terwijl ik heb gezegd: ‘ten vroegste na de Giro’.”

De komende maanden - na de Giro d'Italia - zal dus meer duidelijkheid komen over wat er met de diverse renners van de ploeg zal gaan gebeuren. Op dit moment lijkt alles nog mogelijk en wordt er dus nog geen enkele renner opgegeven.