Nooit meer top? Revalidatie van Vingegaard baart keurarts grote zorgen

Heel wat renners gingen dit voorjaar tegen de vlakte. Het lichamelijke leed was bijzonder groot, zeker bij Jonas Vingegaard.

Remco Evenepoel, Wout van Aert, Jonas Vingegaard. De drie renners kwamen allemaal ten val tijdens het voorjaar en hielden daar de nodige letsels aan over. De revalidatie zal van de een al veel beter gaan dan de ander.

Voor Wout van Aert en Remco Evenepoel zal het normaal allemaal heel goed meevallen, zo bevestigt ook sportarts en voorzitter van de vereniging voor Sport- en Keuringsartsen Tom Teulingkx in Het Nieuwsblad.

“Dat zijn blessures waarvan je kan zeggen: als alles goed loopt, kan je die bij wijze van spreken klasseren. Over Evenepoel en Van Aert kan je nu al de voorspelling maken dat zij binnen een aantal maanden al terug een heel hoog niveau gaan kunnen halen. Die blessures gaan geen effect hebben op de rest van hun carrière”, klinkt het.

De schade bij Jonas Vingegaard baart Teulingkx echter wel zorgen. Hij maakt zelfs de vergelijking met de zware valpartij van Chris Froome in 2019.

Geen gemakkelijke revalidatie voor Vingegaard

“Vingegaard heeft bijna twee weken in het ziekenhuis gelegen met schade aan organen. Dat moet je bijna gaan vergelijken met wat Froome heeft meegemaakt. Dat zijn multitrauma's: veel letsels die bij elkaar komen en die allemaal samen een veel slechtere prognose geven naar herstel toe of waar in ieder geval een veel langere herstelperiode nodig is.”

De klaplong van Vingegaard zal maar heel traag herstellen. “Dat is een deel van je motor en niet van je carrosserie. Dat is toch een andere verhaal”, besluit Tuelingkx.