Drie buitenlandse talenten vervoegen opleidingsploeg Intermarché-Wany-Gobert

Het opleidingsteam van de Belgische ploeg krijgt meer en meer vorm.

De Fransen Axel Huens (21) en Alexy Faure-Prost (18) en de Nederlander Roel van Sintmaartensdijk (21) zijn de nieuwste aanwinsten van het opleidingsteam van Intermarché-Wanty-Gobert. Het team komt zo op voorlopig dertien renners voor volgend seizoen.

Van Sintmaartensdijk won al enkele koersen in Nederland en eindige 29ste in Gent-Wevelgem voor beloften. In de Ronde van Slowakije eindigde hij in de koninginnenrit derde.

Faure-Prost won bij de junioren enkele koersen in Frankrijk en ook een rit de prestigieuze Valromey Tour. Huens eindigde 23 keer in de top tien in vooral Belgische en Franse koersen.