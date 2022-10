Niels Albert ziet een bevrijde Laurens Sweeck en doet voorspelling over aantreden Van der Poel en Van Aert

Niels Albert ziet wat velen zien: Laurens Sweeck koerst bevrijd. Met Van der Poel en Van Aert die misschien toch niet zo lang zullen wachten om in de cross hun opwachting te maken, is het wel kwestie van de kansen om te winnen te grijpen.

"Laurens Sweeck is bevrijd. Zoals hij zondag in Fayetteville met Eli Iserbyt bergop reed, zo heb ik hem nog nooit eerder zien rijden", stelt Albert in zijn column in HLN. Sweeck hoeft bij Crelan-Fristads het kopmanschap niet te delen en heeft niet veel meer te bewijzen. "Is hij goed, dan kan hij het gat dichtrijden. Is hij niet goed, ja, dan is het ook zo. Zoals ik hem nu rond zie rijden, gaat hij één van de komende weken wel een cross winnen."

© photonews

"Veel zal natuurlijk ervan afhangen wanneer Mathieu van der Poel weer gaat crossen", haalt Albert ook wel aan. "Dat zou sneller kunnen gebeuren dan iedereen denkt. Nu rijdt hij een aantal gravelkoersen. Zo'n gravelfiets, dat is al een halve crossfiets. En hij heeft vorig jaar, op anderhalve wedstrijd na, niet gecrost. Wat gaat hij doen? Eerst drie, vier weken met vakantie gaan en dan opnieuw trainen? Ik dacht het niet."

"Misschien dat we hem in Ruddervoorde (29 oktober) al aan het werk zien", denkt Albert. "Ondertussen heeft Van Aert ook al getweet dat zijn winter vol zit met crossen. Die zal zijn debuut voor Kortrijk (26 november) voorbehouden, denk ik. In Kortrijk houdt Caps kantoor, een privésponsor van Van Aert." Albert gaat er ook vanuit dat zowel Van der Poel, Van Aert als Pidcock zullen deelnemen aan het WK veldrijden in Hoogerheide.