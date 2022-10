Shari Bossuyt krijgt 2 extra ploeggenotes bij Canyon/SRAM

Canyon/SRAM heeft 2 jonge rensters een profcontract gegeven. Zij worden in 2023 ploegmaten van onder meer Shari Bossuyt.

Ricarda Bauernfeind en Antonia Niedermaier reden het afgelopen jaar allebei voor de opleidingsploeg van Canyon/SRAM. Daar maakten ze indruk en ze kregen een profcontract voor het hoofdteam. Allebei tekenden ze tot eind 2024.

Bauernfeind begon goed met een 3e plaats in de Ruta del Sol. In de Thüringen Ladies Tour eindigde ze 5e en ze werd Duits kampioen bij de beloften op de weg en in het tijdrijden. Ook werd ze op de weg 2e bij de elite. Daarnaast won ze nog een koers in Slovakije en eindigde ze 3e in de Tour Féminin International des Pyrénées.

Niedermaier werd 2e op het Duits kampioenschap bij de beloften. Ook won ze 2 ritten en het eindklassement in de Ronde van de Ardèche.