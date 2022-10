Tiesj Benoot revalideert verder: "Stap voor stap meer aan het koersen"

Tiesj Benoot stelt het goed tijdens zijn revalidatie. Momenteel is hij op fietsvakantie in Italië en herstelt hij verder.

Momenteel rijdt Tiesj Benoot nog met de mountainbike. Een koersfiets is nog te lastig na zijn val op training. "Ondertussen gaat het ook al een stuk beter dan enkele weken geleden", vertelde hij aan Sporza. "Stap voor stap ben ik steeds meer aan het koersen sinds dat ik van die nekbrace verlost ben. Zo zat ik maandag 5 uur op de fiets."

Vooral de nek versterken, is momenteel prioriteit in Benoots revalidatie: "In het begin had ik al na een uur fiets last van mijn nek. Pas sinds deze week kan ik wat langer fietsen. Ook is het al een paar dagen geleden dat ik nog bij de kiné ben geweest. Dat is de 1e keer in mijn revalidatie."

Dankzij zijn fietsvakantie kan Benoot het fietsen weer opnemen en ondertussen de nodige ontspanning nemen. "Vanaf volgende week ga ik weg met mijn familie. Daarna ga ik echt aan het volgende seizoen beginnen werken", besloot Benoot.