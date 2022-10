Zdenek Stybar maakt donderdag zijn Belgisch seizoensdebuut in het veld

Zdenek Stybar rijdt donderdag de Kermiscross in Ardooie. Dat heeft de organisatie bevestigd.

Een tijd geleden had Zdenek Stybar al gezegd dat hij deze winter meer zou crossen. Hij was dit seizoen al actief en reed afgelopen weekend al 2 crossen in Slovakije. Het was 2 keer cross in Dohnany en won de 2e wedstrijd.

Enkele dagen later zet Stybar koers naar België en zal hij er zijn 1e cross in België rijden. De Kermiscross in Ardooie liet weten dat Stybar donderdag aan de start zal staan. Daarmee wil hij de wereldbeker in Tábor van zondag verder voorbereiden.

Stybar is overigens mederecordhouder in Ardooie. Hij won er 3 keer (2006, 2010 en 2011). Ook Wout Van Aert en Niels Albert wonnen 3 keer Ardooie in hun carrière.

Naast Stybar zullen ook Quinten Hermans en Laurens Sweeck in Ardooie al zeker aan de start staan. Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt rijden niet mee.